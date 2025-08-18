Българин игра във Висшата лига отново след 11 г.

Висшата лига отново с българско участие - Илия Груев дебютира в елита на Англия, а неговият Лийдс срази с 1:0 Евертън на старта на новия сезон. Родният национал влезе в 76-ата минута, заменяйки Ейтън Ампаду.

Последният наш играч с минути във Висшата лига бе Александър Тонев през 2014 година, когато носеше екипа на Астън Вила.

Груев и компания се завърнаха ударно в елита след късен успех над "карамелите". Тимът на Даниел Фарке нанесе решителния удар 5 минути преди края на редовното време, когато главният съдия Крис Кавана, който ще свири Шкупи - Лудогорец в четвъртък, посочи бялата точка за "белите" след помощта и на ВАР.

Причина за нарушението на правилата бе игра с ръка на Джеймс Търковски в собственото наказателно поле, въпреки че преди това имаше рикошет. Зад топката застана Лукас Нмеча, който успя да прокара топката покрай Джордан Пикфорд. Дебют за "карамелите" пък направи Джак Грийлиш, взет това лято под наем от Манчестър Сити.