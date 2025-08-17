Българин в Милан за старта на сезона

Български футболист попадна в групата на Милан за първия официален мач на „росонерите“ през сезона. Талантът Валери Владимиров седна на скамейката на италианския гранд за двубоя с Бари тази вечер. Срещата е част от 1/16-финалите за Купата на Италия. Присъствието му впечатли местната футболна Библия „Гадзета дело Спорт“, обърнала внимание на родния футболист.

Юношата на Ботев (Пд) е на 17 години пристигна през миналото лято на „Сан Сиро“ с трансфер от „канарчетата“. За 12 месеца той записа 30 мача на юношеско ниво, в които вкара 1 гол и даде една асистенция. В това число той има две срещи за по-големия набор 2007, както и няколко пъти е сядал на пейката на втория отбор. През новия сезон се очаква да играе основно за Милан Футуро, втория тим на „росонерите“, който се подвизава в Серия С. Негов треньор ще бъде световният шампион Масимо Одо. Владимиров е национал на България във всички юношески възрасти до момента.

