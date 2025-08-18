Кошмарен антирекорд за Аморим

Рубен Аморим записа кошмарен антирекорд в английския футбол след загубата на Манчестър Юнайтед с 0:1 у дома от Арсенал. При това „червените дяволи“ играха по-силно и само безобразната грешка на турския вратар Алтай Баиндир помогна на „артилеристите“.

Аморим има 15 загуби в първите си 29 мача от Висшата лига, поемайки отбор, който не е новак в елита. По-бързо успя до такова ужасяващо постижение да стигне Пол Харт в Портсмут – през 2009 година за 27 двубоя.

Манчестър Юнайтед е в спешно търсене на вратар. Андре Онана е пред изненадващо завръщане в Интер. В миланския гранд камерунецът беше боготворен, а Ериг Тен Хаг го купи за Юнайтед. Сега стражът е тотално нежелан както и Баиндир. Легендата Гари Невил призова клуба спешно да реагира и да привлече Джанлуиджи Донарума (изгонен от Пари Сен Жермен), Емилиано Мартинес (Астън Вила) или бившия си съотборник Давид де Хеа (Фиорентина). Подобно е желанието на хиляди фенове в социалните мрежи, които искат да видят суперзвезда на вратата.

Арсенал пък не спира да изумява с изпълнението на своите корнери. Три от четирите последни гола в дербито срещу Юнайтед паднаха след ъглови удари. От старта на сезон 2023/24 отборът е отбелязал 31 пъти след корнери – рекорд сред всички отбори. За същия период „дяволите“ държат антирекорда с 23 допуснати от ъглови удари.

Треньорът Микел Артета вече има осем победи над „червените дяволи“ като единствено срещу Уулвърхемптън е печелил веднъж повече – девет. А когато Арсенал печели на „Олд Трафорд“ в първенството в ерата на Висшата лига, успехът винаги е бил 1:0 – шест пъти.