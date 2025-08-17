Български защитник грешник в Португалия, направи дузпа срещу Бенфика

Българският защитник Атанас Чернев игра пълни 90 минути за Ещрела Амадора при загубата с 0:1 от гранда Бенфика. Именнно бившият футболист на Ботев (Пд) направи дузпата в 60-ата минута, реализирана от звездата на "орлите" Вангелис Павлидис.

Домакините създадоха достатъчно проблеми на именития си съперник, но не успяха да се възползват от създадените положения. В 24-ата минута Чернев можеше да се разпише, след като бе намерен в наказателното поле на гостите, но пропусна. Последваха две ситуации и за гостите, пропуснати от Самуел Дал и Вангелис Павлидис с пета. Домакините обаче не се отказваха и в 38-ата минута бомбен изстрел на Гащао, който изглеждаше като гол, беше спрян от великолепно спасяване на Анатолий Трубин.

Отборът на Бенфика – който отложи един мач в началото на сезона и в Амадора играеха първата си шампионатна среща, очевидно изпитваше проблеми. Но в 60-ата минута съдбата им се усмихна и съдията Eлдер Карвальо отсъди дузпа. Подаването от ляво беше фалцово и летеше към наказателното поле, а там в купа от играчи Франьо Иванович от Бенфика падна рязко на земята, едва докоснат от българския бранител. Реферът изчака потвърждение от стаята за видеопомощ (ВАР) и потвърди наказателния удар, реализиран от Павлидис.

В последните 15 минути домакините от Ещрела Амадора се опитаха да изравнят и изпуснаха две много добри възможности чрез Джоване Кабрал в 67-ата минута и Родриго Пиньо в 89-ата минута, на когото пък Чернев му подаде перфектна топка.

Бенфика също можеше да удвои, като изстрел на Иванович в 80-ата минута беше спасен от вратаря на домакините Ренан Рибейро.

Ещрела Амадора е с 1 точка от първите си два мача в първенството и заема 12-о място, като след тях всички отбори до последната 18-а позиция са без актив. В 3-ия кръг на 25-и август те отново са домакини, но на отбора на Алверка.