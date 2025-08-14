Индиански вождове посрещнаха Томас Мюлер във Ванкувър. Легендата вече е футболист на местната футболна гордост „Уайткапс“. На летището чакаха вождове с типичните орлови пера на главите, свиреха на местни инструменти и пееха непознатите като цяло за света песни. Около 800 футболни фенове дойдоха до летището, за да видят най-голямата звезда, която някога е пристигала в Канада.

„Когато специални хора като теб идват тук, трябва да му окажем необходимото уважение – рече най-главният вожд. - Сега си в новия си дом и ще е хубаво да останеш дълго.“

Не само летището, но и тренировъчната база на „Уайткапс“, е на територията на местното индианско племе. Веднага Мюлер трябваше да изгледа първия полуфинал от канадското първенство срещу Форж, завършил 2:2. Германецът пристигна за второто полувреме.

На летището нападателят беше принуден да спре и в спортен бар. Феновете там запяха: „Ние имаме Томас Мюлер!“

Подобно посрещане легендата не помнеше дори при световната титла на Германия през 2014 година.