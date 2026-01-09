Роналдо с гол 25 години поред

Кристиано Роналдо постигна поредното умопомрачително постижение. Португалецът вече има голове в 25 години поред. Последното попадение дойде срещу Ал Кадсиах, но неговият Ал Насър загуби с 1:2. Нито веднъж откакто е професионален футболист, Роналдо не е пропускал да се разпише в рамките на една година.

Манията му да печели трофеи удари още един камък в Саудитска Арабия. След 12 поредни победи неговият Ал Насър се срина. От три мача тимът не е побеждавал, а за последно падна с 1:2 на свой терен от Ал Кадсиах. Почетният гол от дузпа на Роналдо само го приближи до мечтаната кота 1000, но Ал Хилал вече води с четири точки в класирането.