Реал изравни рекорд от времето на Стоичков

Реал (Мадрид) изравни рекорд на Барселона от времето на Христо Стоичков. „Кралете“ победиха Атлетико с 2:1 в Джеда и за пети път поред ще играят финал за Суперкупата на Испания. Каталунците го направиха в периода 1990-1994 година, когато Кавалерът на „Златната топка“ блестеше при тях. И още веднъж между 2009 и 2013 година в ерата на Лионел Меси.

Реал ще играе за рекорден шести път на финал в седемте издания на трофея, които се разиграват в турнирирен формат с четири отбора.

Саудитска Арабия плати 40 милиона евро, за да получи двата най-обичани и подкрепяни отбори по света за три години. И парите се отплащат. В неделя вечер Реал ще срещне Барселона в най-чакания мач по света.

Частен самолет закара Килиън Мбапе до Джеда заради Ел Класико. Френската звезда на Реал не тръгна с отбора за Саудитска Арабия, тъй като беше контузен. След като „кралете“ победиха Атлетико с 2:1 и на финала трябва да играят срещу Барселона, нападателят беше призван веднага да полети към Персийския залив.

Диего Симеоне, треньорът на Атлетико, се забърка в голям скандал с Винисиус. Нападателят на Реал спринтираше покрай него и аржентинецът му извика: „Флорентино Перес ще те изрита!“ А когато Винисуис беше сменен, Симеоне продължи да го дразни с вик „Слушай!“ Трибуните, които фаворизираха Реал, освиркваха бразилеца, който е известен със скандалното си поведение и може да бъде продаден.

„Трябва да уважаваш съперника, аз винаги го правя“, коментира лаконично ситуацията Шаби Алонсо, треньорът на Реал.