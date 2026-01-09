Легенда на война срещу Алекс Фъргюсън

Рой Кийн, дългодишният капитан на Манчестър Юнайтед от най-славната ера на клуба, обвини „вожда“ Алекс Фъргюсън за сегашните проблеми на „червените дяволи“. Ирландската легенда твърди, че най-известният Сър „виси като лоша миризма“ над „Олд Трафорд“. Причина за атаката е признанието на временния треньор Дарън Флечър, друг възпитаник на Фъргюсън, че го е попитал за съвет дали да приеме поста. В крайна сметка Юнайтед направи 2:2 срещу Бърнли.

„Какво става с тези интервюта за работа – попита Кийн. - Защо дават сигурна работа на треньори? И след една година казват, че този човек не е за нас. Вижда се кой взима решенията. Алекс Фъргюсън и Дейвид Гил (б.а - бивш изпълнителен директор) висят като лоша миризма. Какво се случи след Бърнли? Всеки казваше, че мачът не бил лош. Абсолютни глупости. Всеки бивш играч на Юнайтед получи шанс.“

Флечър получи дебют при „червените дяволи“ от сър Алекс през 2003 година, когато беше на 19. Сега е 11-ият треньор, който поема Юнайтед след Фъргюсън.

В същото време Арсенал и Ливърпул направиха първото нулево равенство от 2015-а насам. Двубоят беше повече от скучен. Микел Артета, треньорът на Арсенал, единствено във Висшата лига не е победил Арне Слот – три равенства и една загуба. В края на мача Габриел Мартинели от „топчиите“ контузи тежко Конър Брадли. Не е ясно колко време футболистът ще отсъства, но поне получи извинение.