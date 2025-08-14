Санчо с оферта от Бешикташ

Бешикташ ще се опита да си осигури Джейдън Санчо. Турският клуб е отправил запитване до Манчестър Юнайтед, където англичанинът е със статут на ненужен.

Край Босфора проучват ситуацията относно евентуален трансфер на 25-годишното крило.

Самият Санчо засега отхвърля подобен вариант, тъй като не е готов да се присъедини към тим от Суперлигата на Турция.

Интересното е, че през последните дни фенове на "орлите" засипаха с покани играча в социалните мрежи. Само в Инстаграм негова публикация имаше 5 млн. коментара основно от привърженици на турския клуб.

Борусия Дортмунд и италианският Ювентус остават в конкуренцията за подписа на Джейдън Санчо.