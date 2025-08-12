ПСЖ купи украинец за 63 милиона евро

Еврошампионът Пари Сен Жермен подсили отбора си с украински национал. Илия Забарний идва срещу 63 милиона евро във френския гранд. Централният защитник впечатли миналия сезон в английския Борнемут и сега подписа договор до 2030 година.

Слухове за този трансфер вървяха от седмици. 22-годишният Забарний беше привлечен, след като бразилецът Лукас Берално е недоволен от статута си на резерва и иска да напусне Париж. След като стана ясна раздялата с вратаря Джанлуиджи Донарума, треьорът Луис Енрике привлече Лукас Шевалие за 40 милиона евро от Лил.

Борнемут пък продава много скъпо трета звезда. Дийн Хуейсен премина за 62,5 милиона евро в Реал (Мадрид). Мирош Керкез пък отиде в Ливърпул срещу 50 милиона.

Новият ас Забарний е продукт на Динамо (Киев). През 2023 година премина в Борнемут за 23 милиона евро. За деветия във Висшата лига бранителят изигра 86 мача, в които вкара един гол.