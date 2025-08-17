Моуриньо хвали Стоилов и Гьозтепе

Жозе Моуриньо, старши треньорът на Фенербахче, похвали Гьозтепе за добрата игра в мача между двата тима. В Измир гол така и не падна в срещата от 2 кръг на турския елит, въпреки че "фенерите" изпуснаха дузпа в края, а главният съдия изгони по един играч от двата отбора.

"Трудно е да отдадете дължимото на съперника, които свърши добра работа, а имате склонност да казвате "Той не успя" на този, който не може. Похвалете Гьозтепе, а не критикувайте нас", започна Моуриньо.

"Играхме срещу стена. Те се защитаваха като стена. Бяха с петима отзад. Един от тримата им централни защитници е 1.90, друг 1.91, трети 1.89… Халфовете им бягаха много, играеха агресивно във всяко единоборство. Когато е така, е трудно да играеш. Не успяхваме да напраивим подавания в последната третина. Играхме срещу противник, който използваше висок блок. Защитаваха се 5+3, много компактно. Мисля, че неправилно тълкувате играта в този смисъл. Нямахме затруднения с изграждането на игра. Беше ни лесно да я изградим", каза той.

"Противникът играе физически в защита и когато е така, няма значение дали сме 10 на 11 или 11 на 11. Това е едно и също нещо. Ако не са 11 на 11, противникът ще има проблеми с пресирането. Това е основното нещо, което не разбирате. Когато сте 10 на 11 се затруднявате с пресата, но в защита няма да имате такива. Противникът се защитаваше по един и същ начин и с 11 души, и с 10. Те не усетиха липсата на този един човек, много са добри в това. Трябва да отдам заслуженото на противника. Те направиха смени и вкараха в игра футболисти със същия профил. Всеки мач тук е труден. Честно казано, днешният резултат е справедлив", завърши Специалния.