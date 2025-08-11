Стоилов загря за Моуриньо с рекорд

Гьозтепе на Станимир Стоилов загря за домакинството на Фенербахче и Жозе Моуриньо с рекорд. Тимът на българския специалист разби Ризеспор с 3:0 като гост на старта на новата кампания. Това е най-изразителната победа за клуба от Измир в елита от 2020 година насам. Тогава със същия резултат бе победен Анталияспор. Триумфът сега пък бе сладък реванш за крушението с 3:6 през изминалата кампания. Турските медии подчертаха, че Гьозтепе е имал проблеми с визитите преди година, когато записа едва 3 успеха.

„Не започнахме мача така, както искахме - мъчихме се в първите 15 минути – уточни Стоилов след двубоя. - Но щом влязохме в ритъм, доминирахме в играта. Много от нашите играчи не са на необходимото физическо ниво, което бих искал. Доволни сме от победата, но не можем да пренебрегнем тези недостатъци.“

А Гьозтепе се готви и за сериозен удар на трансферния пазар – очаква се до дни да бъде финализирана продажбата на Ромуло в РБ Лайпциг. Той трябва да смени продадения в Манчестър Юнайтед Бенямин Шешко.