Реал на война със съдиите и със себе си

Хаосът все повече обзема Реал (Мадрид). Загубата с 0:2 у дома от Селта възбуди куп въпроси на „Сантяго Бернабеу“ - съдиите ли са виновниците, става ли треньорът Шаби Алонсо, време е ли е да си тръгнат доскорошните герои начело с Винисиус.

Селта, загубил с 2:3 от Лудогорец в Лига Европа преди две седмици, спечели за първи път от 22 мача срещу Реал. Последният успех датира от 2014 година. Шведското крило Вилиот Шведберг стана първият чужденец след Луис Суарес, който се разписва срещу най-успелия клуб в света.

„Въпреки че не оказа влияние върху резултата, представянето на рефера Кинтеро Гонсалес – изригна телевизията на Реал. - Както по времето на бившия му шеф Негрейра, той се кандидатира, за да получи съответни международни наряди на най-високо ниво. Работата на съдията е ужасна! Пълен абсурд!“

Гонсалес изгони Фран Гарсия за два жълти картона в началото на второто полувреме. В добавеното време показа червени на Карерас и Ендрик. Испански медии започнаха да спекулират, че Гонсалес е свирил за последно в живота си.

Съдията обаче няма как да е виновен, че Реал спечели само два от последните си седем мача във всички турнири. И че въпреки прекрасния старт на сезона, вече изостава на четири точки от Барселона.

Винисуис е обявил пред президента и свой ментор Флорентино Перес, че няма да подпише при Шаби Алонсо. Въпреки че преди 15 месеца бившият ас на Реал сензационно направи Байер (Леверкузен) за първи път шампион на Испания, сега вътрешната битка изглежда все по-загубена. А следващият мач е срещу Манчестър Сити в Шампионската лига.