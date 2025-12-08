Слабият Салах взима по 2 млн. паунда за гол

Шокиращо слабата форма на Мохамед Салах извади на бял свят числа, от които може да се вдигне поне още една пирамида в Египет. За да не изпусне като свободен агент през лятото, Ливърпул награди 33-годишния нападател с договор срещу 400 000 паунда седмична заплата!

И формата на Салах не само падна, но и започна да напада треньора Арне Слот, който „го хвърлил под автобуса“. От април насам всеки гол на нападателя струва на Ливърпул около 2 милиона паунда. Само на ден Салах получава по 57 200 лири, на час – по 2400, а на минута – по 40.

Много вероятно е Слот отново да остави звездата си на пейката при гостуването срещу Интер в Шампионската лига във вторник вечер. А всяка загубена точка и за двата отбора вече може да се окаже проблем за място в Топ 8 на груповата фаза. Треньорът призна, че няма проблем да пусне Салах по-рано в националния отбор, за да се готви за Купата на африканските нации. Традиционно турнирът предизвиква големи спорове с европейските клубове, защото е през януари и февруари.

„В момента Салах сам унищожава впечатляващото наследство, което оставя в Ливърпул – каза Уейн Руни, легенда на Манчестър Юнайтед. - Би било много тъжно да приключи така. Много арогантно е да твърди, че вече си е спечелил място в отбора и няма да се бори за такова. Ако му бях съотборник, нямаше да съм окей.“