Втора загуба поред за Мъри Стоилов

Станимир Стоилов записа втора загуба в рамките на седмица. След като неговият Гьозтепе отпадна от третодивизионния Бейоглу Йени Чарши за Купата на Турция, последва поражение у дома от Трабзонспор – 1:2 за първенството. Мачът беше директен дуел за място в евротурнирите. Въпреки загубата Гьозтепе остава четвърти в класирането, а Трабзонспор се изкачи до втората позиция – на две точки от лидера Галатасарай.

В същото време Кирил Десподов влезе само като резерва в големия мач на Солун. Тимът му ПАОК надигра Арис с 3:1 след два гола на Якумакис и един на Тайсон. Българският нападател влезе в 67-ата минута вместо Лука Иванушец, когато всички попадения вече бяха паднали.

Също като резерва започна мача си и Мартин Минчев в полското първенство. Нападателят на Краковия влезе за 35 минути при домакинското 2:2 срещу Лех. След появата на българина отборът му поведе с 2:1, но не успя да задържи аванса си.