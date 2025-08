Моуриньо скърби за приятел: Много съм тъжен (ВИДЕО)

Легендарният треньор Жозе Моуриньо отдаде почит към починалия бивш негов футболист Жорже Коща. Двамата работиха заедно в Порто, където спечелиха Шампионската лига и купата на УЕФА.

Бившият капитан на "драконите" почина от сърдечен арест на 53-годишна възраст на тренировъчната база на клуба във вторник.

"Това е част от моята история. Има капитани и лидери. Не става въпрос за самата лента, а за това, което е самият човек. Много съм тъжен. Ако Жорже можеше да говори сега, би ми казал: "Забравете за мен, проведете си пресконференцията, а утре спечелете мача". Ще се опитам да си свърша работата днес и утре, а след това ще плача", каза на пресконференция Моуриньо, който е начело на Фенербахче.

В сряда вечерта грандът от Истанбул се изправя срещу Фейенорд в Ротердам в мач от квалификациите в Шампионската лига.

Жорже Коща беше капитан на отбора на Порто, воден от треньора Жозе Моуриньо. През 2003 и 2004 година "синьо-белите" триумфираха съответно с купата на УЕФА и Шампионската лига.

Бившият централен защитник, известен с прякора "звяра", спечели осем титли на Португалия, пет купи на страната и осем Суперкупи в 15-те си сезона в Порто.

"Жорже Коща ни напусна. Един от нас, лидер, капитан, пример за подражание. Символ на ФК Порто. Благодарим ти, че беше с нас до края. Сбогом, Жорже Коща", написаха от Порто в своите официални страници в социалните мрежи.

