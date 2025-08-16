Стоилов спря Моуриньо в Турция

За втора поредна година Гьозтепе на Станимир Стоилов спря водения от Жозе Моуриньо Фенербахче в Измир в мач от турския елит. След 2:2 в предходния сезон, сега тимът на българския специалист не вкара, но и не допусна попадение от един от претендентите за титлата. Двубоят в Измир бе изключително нервен, а напрежение се зароди още по улиците на града, когато местната полиция използва водно оръдие, за да разпръсне агитка на домакините, опитваща се да влезе в конфронтация с тази на гостите от Истанбул.

На терена главният съдия Ясин Кол също изпусна нещата. Още в 3-ата минута домакините имаха претенции за дузпа, но такава не бе отсъдена. Нордин Амрабат чукна топката в своето наказателното поле, а след това изрита Жандерсон, но нарушение не последва.

В края на първата част футболистите на Гьозтепе видяха фаул за червен картон на Йон Дуран, който удари с лакът в лицето Алан Годой, но играчът на "фенерите" получи само жълт.

След час игра Гьозтепе остана с човек по-малко - Хуан фаулира Нелсон Семедо в центъра на терена и получи втори жълт картон.

В края на двубоя и гостите от Истанбул получиха червен картон, след като Джейдън Оостерволде задържа Емерсон. В 90-ата минута Фенербахче стига до дузпа, но Талиска пропусна. В сетния миг на двубоя Гьозтепе имаше шанс да вкара, но Емерсон не съумя да вкара.

Така в крайна сметка за втора поредна година Моуриньо не успя да превземе Измир, след като през изминалия сезон мачът завърши 2:2.

В класирането Гьозтепе остава непобеден след 2 кръга, като все още не е допускал и попадение. Преди седмица тимът на Стоилов отнесе с 3:0 Ризеспор навън.