Най-незаслуженият трофей

Дълги години Пари Сен Жермен беше „грозното пате“ на европейския футбол. Най-вече заради безпардонното поведение на шейховете към трансферния пазар. Точно преди мача за Суперкупата на Европа срещу Тотнъм по възможно най-бруталния начин беше натирен Джанлуиджи Донарума, смятан от мнозина за вратар №1 в света в момента. На терена на стадиона в Удине имаше един господар и той идваше от Лондон. Само че... видяхме как се печели трофей по най-незаслужен начин.

Логично бе Тотнъм да е по-свежият отбор. С новия си треньор Томас Франк „шпорите“ се готвят от шест седмици, а ПСЖ – от шест дни. Французите още ближат рани от бруталното 0:3 срещу Челси във финала на клубния мондиал. И „кръвта трябваше да бликне“ още по-силно, когато Тотнъм поведе с 2:0. Някак в последните 10 минути ПСЖ изравни и после спечели с дузпи.

„Тотнъм заслужаваше да спечели – призна треньорът Луис Енрике. - За 80 минути ние не направихме нищо. Понякога футболът е нечестен. Имахме огромен късмет да вкараме тези два гола. Радвам се, че футболистите ми вярваха до последния миг, както нашите фенове.“

Точно 20 години изминаха, откакто ПСЖ се върна от 0:2 след 84-ата минута. За последно се случи срещу Сошо в първенството. А само за пети път в 119 мача под ръководството на Луис Енрике тимът на богаташите изкарва цяло първо полувреме без удар – преди това срещу Нюкасъл, Нант, Борусия (Дортмунд) и Жирона.

Испанският треньор най-много се радваше за вратаря Лука Шевалие. Заместникът на Донарума има вина за втория гол, но спаси решителната дузпа на Ван де Вен. „В клуб като ПСЖ напрежението е огромно – добави Енрике. - Горд съм с Лука, който показа голям характер.“

„В продължение на 75-80 минути бяхме близо до перфектната игра – ядосваше се Томас Франк, - Ударите бяха 13:5 за нас. Но съм горд с клуба, футболистите и феновете. Имаше много позитивни неща, но футболът може да е толкова брутален...“

Датчанинът Франк, който дойде след седем сезона в Брентфорд, имаше шанс да е първият, който в дебюта си печели трофей за Тотнъм.