В Испания: Барселона е най-подкрепяният отбор

Барселона е най-подкрепяният отбор, тръбят всички некаталунски медии в Испания. Причината е победата над Майорка с 3:0, когато вторият гол беше повече от скандален. Защитник на домакините бе ударен с топката и падна в несвяст, но реферът призна попадението на Феран Торес, който дори и бурно се зарадва.

„Правилото е ясно – ако има тежък удар в главата, играта спира – каза Хагоба Арасете, треньор на Майорка. - Четвъртият съдия ми каза, че е трябвало да се постъпи така и сега.“

Местните медии изчислиха, че в последните 10 години няма отбор, който да е имал повече полза от червени картони за съперника – 52. Сега Майорка завърши двубой с девет души. Островитяните получиха два червени картона още през първото полувреме, а за последно това се е случвало на Хетафе през 2007 г.

Защитата на титлата за Барса стартира с гол на Рафиня. Така той стана първият бразилец след Роналдиньо, който открива с попадение сезона за каталунците след Роналдиньо през 2007 година.