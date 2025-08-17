Диего Жота никога няма да умре

Легендата за вечния воин не умира! Така е във футбола. Лятото ни отне двама братя. Един – много известен, другият – не толкова. Диого и Андре, двама португалски футболисти, загинаха в прокълната кола. Светът обаче не иска и няма да ги забрави.

Уикендът в европейския футбол започна с пълна сила. И беше посветен на фамилия Жота. В петък вечер Ливърпул, последният тим на Диого, откри като шампион сезона във Висшата лига. Домакинският мач срещу Борнемут на „Анфийлд“ не беше лесен. В 89-ата резултатът беше 2:2. „Ако имаше кой да пусна в този момент, щеше да е Диого“, промълви треньорът Арне Слот. Все пак неговият Ливърпул спечели с 4:2. А след края традиционният голмайстор Мохамед Салах застана пред трибуна „Коп“, застана мирно в памет на своя приятел и партньор в атаката.

Ден по-късно вечността на Жота се пресели на две места. Бившият му клуб Уулвъпмехптън игра първи мач за сезона у дома срещу Манчестър Сити. Загубата с 0:4 като че ли нямаше никакво значение. Агитката на „вълците“ издигна огромно знаме със снимка на своя герой и надпис „Ние ще те помним, когато се разхождаш сред полета от злато“. Цветовете на Уулвърхемптън са златни, а на трибуните сълзите не криеха родителите и съпругата на Жота.

Мъката излезе от Острова и стигна до Германия. Там Байерн като по традиция спечели първата в историята купа „Франц Бекенбауер“ - 2:1 срещу Щутгарт. Така вече се казва трофеят за суперкупата на Германия. В края Луис Диас вкара първия си гол за баварците след трансфера от Ливърпул. Традиционно в такива моменти акцентът е върху попадението и какво се очаква от новата звезда. Не и сега! Всички, не само в Германия, говорят за жеста на Диас. Нападателят седна на земята, скръсти крака и посочи към небето. Така се радваше Жота. Така се радва и неговият другар. За разлика от Хари Кейн, вкарал първия гол, Диас започна мюнхенския си престой с трофей. По-важното е – посвети го на един велик нападател, който никога няма да умре. Диого Жота!