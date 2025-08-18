Новак дава 165 милиона евро за нови

165 милиона евро за нови! Подобни суми са привични за грандовете, които се целят във върховете на Шампионската лига. В случая обаче става дума за Съндърланд. Между 2017 и 2024 година „черните котки“ се лутаха в долните нива на английския футбол. Сега са на шесто място по инвестиция в нови сред всички във Висшата лига.

Един млад милиардер накара Севера да мечтае за слава не само с големия враг Нюкасъл. Швейцарецът Кирил Луис-Дрейфус купи Съндърланд навръх Коледа през 2020 година. Той е син Роберт Луис-Дрейфус, бившия шеф на „Адидас“. През досегашните сезони швейцарецът не даде повече от 11 милиона евро за нови.

С влизането във Висшата лига ситуацията коренно се промени с цел сплав между опит и младост. Голямата звезда е Гранит Джака, дошъл от Байер и бивш капитан на Арсенал. От общо деветте нови най-скъп е 21-годишният сенегалец Хабиб Диара (31 милиона евро).

Сезонът на Съндърланд стартира с 3:0 над Уест Хем...