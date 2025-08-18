Варди пред трансфер в Шотландия

Джейми Варди обмисля сериозно предложение от Селтик. Ако се разбере с "детелините", таранът може да се събере с мениджъра на шотландския шампион Брендън Роджърс, съобщават британските медии в понеделник.

Бившият национал на Англия се раздели с Лестър това лято след изтичане на договора му. Роджърс и Варди работиха заедно в Лестър между 2019 и 2023 година.

"Той е професионалист и поддържа много добра форма. Много би се радвал дса премине в Селтик и е съсредоточен върху този трансфер", се казва в информацията на вестник Сън.

38-годишният Варди напусна Лестър това лято след 13 сезона в отбора. През пролетта на 2016 година "лисиците" спечелиха единствената си до момента титла на Англия.