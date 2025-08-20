Груев става съотборник с играч на Милан

Лийдс Юнайтед и италианският Милан са се споразумели за трансфер на лявото крило Ноа Окафор, съобщава Sky Sports. Швейцарският национал ще пристигне на "Еланд Роуд" срещу 21 милиона евро.

Окафор прекара пролетния полусезон като преотстъпен в Наполи, но се завърна в Милан през лятото. Той записа само четири мача за неаполитанците и не успя да запише гол или асистенция.

Окафор, на 25, е юноша на швейцарския Базел, където игра за всички младежки формации и първия отбор. Той премина в редиците на австрийския РБ Залцбург през 2020 с трансфер на стойност 11.2 милиона евро, а три години по-късно швейцарецът бе продаден на Милан за 15.5 милиона. Окафор изигра 54 мача за "червено-черните", за които има седем гола и пет асистенции.

В Лийдс Окафор ще бъде съотборник с българския национал Илия Груев-младши, който игра през второто полувреме при победата с 1:0 над Евертън на старта на сезона.