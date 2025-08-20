Островът на Афродита „роди“ новото чудо на Шампионската лига. Местният Пафос никога не е бил сред грандовете на Кипър. Но след 2:1 като гост на еврошампиона от 1991 година Цървена звезда е на най-много 120 минути от груповата фаза.

В пет мача от квалификациите досега Пафос има 4 победи и 1 равенство. Преди две седмици подписа с бившия бразилски национал Давид Луис, бивш футболист на Челси и Пари Сен Жермен.

Разбира се, Пафос има и късмет. Мачът на стадион „Райко Митич“ в Белград мина изцяло под диктовката на „звездашите“, но всички голове бяха кипърски. Пафос поведе с 2:0, а после си вкара автогол. Давид Луис не игра в мача. По-странен е фактът със сменената политика на Цървена звезда. Сред титулярите имаше само трима сърби въпреки всеизвестната школа.

Безкрайно преданите фенове на Рейнджърс пък започнаха да напускат стадион „Айброкс“ още в 20-ата минута! Тогава Брюж вкара третия си гол в плейофа за Шампионската лига и почти изхвърли „сините“ от големия турнир. Накрая Рейнджърс все пак вкара за 1:3 и има минимални шансове.

Чудото Карабах пък продължи да изумява. Азерите разгромиха Ференцварош с 3:1 като гост в първия мач. В миналия кръг унгарците сразиха Лудогорец с 3:0 по пътя към плейофа.