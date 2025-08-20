Реал с най-много дузпи за 10 години

Реал (Мадрид) е отборът, който е получил най-много дузпи в последните 10 сезона на Ла Лига. С удар от бялата точка „белите“ стартираха победно кампанията – 1:0 срещу Осасуна. Вкараната от Килиън Мбапе дузпа беше 85-а за Реал за последните 10 сезона. На второ място в тази класация са Валенсия и Виляреал – с по 70. Големият съперник Барселона е получил 61.

В дебюта на Шаби Алонсо като треньор на Реал в първенството съперникът отправи само два удара. Никога не е имало подобно постижение на дебютиращ треньор на най-успелия клуб в света.

Четири пъти пък Реал е побеждавал с 1:0 от дузпа в първия си мач – срещу Реал Сосиедад (1990 г.), Леванте (2017 г.) и два пъти Валенсия (2021 и 2022 г.).