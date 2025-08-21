Бивш играч на „Левски“ смълча „Паркхед“

Рикардиньо, бившият футболист на Левски, смълча митичния стадион „Паркхед“. Бразилецът влезе като резерва в края за Кайрат, който направи 0:0 като гост на Селтик в първи плейоф на Шампионската лига. Така Казахстан е съвсем близо да има втори отбор в груповата фаза на най-големия турнир след Астана, който влезе със Станимир Стоилов начело. Провалът за Шотландия пък стана много звучен. Ден по-рано другият гранд Рейнджърс загуби у дома от Брюж с 1:3 и почти сигурно ще отиде в Лига Европа.

Кайрат е воден от местния треньор Рафаел Уразбахтин. В последните години доминацията на Астана влезе в историята.

Жозе Моуриньо не спази обещанието си, че неговите отбори винаги побеждават Бенфика. Край Босфора воденият от португалеца Фенербахче завърши 0:0 в друг плейоф. Не помогна фактът, че „орлите“ играха 20 минути с човек по-малко. Специалния няма симпатии към Бенфика, въпреки че треньорската му кариера започна именно на стадион „Луж“ през 2000 г.