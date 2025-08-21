В Нидерландия: АЗ трябва да се потруди здраво в София

В Нидерландия обявиха мисията на АЗ (Алкмаар) в София като трудна. Местните издания се обединиха около мнението, че двубоят в българската столица срещу Левски в никакъв случай няма да е от лесните.

„АЗ е изправен пред тежко предизвикателство в четвъртък в предварителния кръг на Конферентната лига, където гостува на Левски София – уточни сайтът AZalerts, следящ отблизо случващото се в клуба. - Отборът от Алкмаар се надява най-накрая да е разчупил проклятието на европейските гостувания.“

В статията се уточнява, че АЗ изпитва сериозни трудности при гостувания в евротурнирите. Статистиката на „червените“ е показателна – в Лига Европа последният успех е срещу Наполи в Неапол с 1:0 през 2020-а, а в Лигата на конференциите бяха допуснати поражения от тимове като Илвс, Аполон и Дънди Юнайтед, но пък бяха победени Лацио, Днипро и други.

В Нидерландия обърнаха сериозно внимание на кариерата на Хулио Веласкес, работил в Ередивизи начело на Фортуна (Ситард), както и на мачовете между двата тима от 1980 г., когато в София резултатът е 1:1, а на реванша АЗ громи с 5:0.

