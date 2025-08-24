Кошмарна вечер за Груев в Лондон

Кошмарна бе лондонската вечер за Илия Груев и Лийдс. Отборът катастрофира с 0:5 срещу вицешампиона Арсенал, а критики към българския национал въобще не липсваха. В първите си 90 минути във Висшата лига халфът спечели само едно единоборство в мач, в който отборът му почти само се защитаваше. Груев беше предпочетен като титуляр пред лятното ново попълнение Шон Лонгстаф. Оценката за българина е четворка по десетобалната система.

В анализ на ангглийския сайт на фенове footballfancast.com има призив треньорът Даниел Фарке да не пуска Груев срещу Нюкасъл следващата седмица. Преди това обаче Лийдс има и мач за Купата на английската лига срещу Шефийлд Юнайтед.

Микел Артета, треньорът на Арсенал, пък пусна момче, което нямаше навършени 16 години. Макс Доумън е едва третият подобен случай в историята на Висшата лига. Футболистът на Арсенал е на 15 години и 235 дни. По-млад от него е дебютирал само съотборникът му Етан Нванери – на 15 г. и 181 дни. Новото звездно попълнение Виктор Гьокереш вкара първия си гол в едва втория мач във Висшата лига, а за това му бяха нужни точно 2 удара! В първия мач срещу Манчестър Юнайтед (1:0) шведът не успя да улучи вратата.

Преди мача с Лийдс вицешампионите обявиха привличането на Еберечи Езе от Кристъл Палас срещу 67,5 милиона паунда. Договорът му ще е за четири сезона. В сряда Езе договори личните си условия с... градския съперник Тотнъм. Но в последния момент Арсенал реагира и взе седмото си ново попълнение. В опит за първа титла след ерата на Арсен Венгер клубът вложи малко над 250 милиона паунда само това лято.