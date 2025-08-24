Исторически обрат за Барселона

Барселона постигна исторически за новия век обрат! За първи път каталунците спечелиха мач, в който губеха с 0:2 на почивката. Случи им се при гостуването на Леванте (3:2), а двубоят се превърна в кошмар за Маркъс Рашфорд. Натиреният от Манчестър Юнайтед нападател започна като титуляр, а треньорът Ханзи Флик не го пусна за второто полувреме. Рашфорд дебютира предния кръг при лесната победа с 3:0 над Майорка.

Обратът при гостуването на по-малкия валенсиански тим дойде благодарение на автогол в добавеното време на мача – централният защитник Унай Елгесабал заби в собствената мрежа, след като Педри и Феран Торес изравниха.

Барселона спечели последните си три мача в Примера дивисион, в които губеше в резултата. Двубоите бяха от миналия сезон – 4:2 над Атлетико, 4:3 над Селта и 4:3 над Реал.