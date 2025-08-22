efbet Пункт стартира инициатива Giveaway “Подкрепи националите“ за мача “България – Испания”

Футболната страст е сред емоциите, които обединяват българските фенове. А когато става дума за ключови квалификации за Мондиал 2026, вълнението достига своя връх. На 4 септември националният отбор на България ще се изправи срещу един от най-трудните съперници - Испания. В подкрепа на феновете и за да направи преживяването още по-вълнуващо, efbet Пункт стартира специална инициатива - Giveaway „Подкрепи националите“.

Вече повече от 10 години efbet подкрепя българския спорт. А наземните пунктове се превърнаха в предпочитано място за феновете на спортните прогнози и автентичната спортна атмосфера. Днес марката разполага с над 90 обекта в цялата страна, изградени по единна концепция - винаги близо до своите клиенти и големите мачове.

Кампанията дава възможност на посетителите на наземните efbet Пунктове да участват за билети за предстоящия мач, както и за много артикули от официалната екипировка на Националния отбор. Участието е свързано с подаването на фиш за предстоящия двубой, като за всеки талон е необходимо клиентът да регистрира своя “ID талон” във формата за участие - https://bit.ly/reg-ID. Това превръща всяко посещение на пункта не само в преживяване, но и в реална възможност за допълнителна изненада.

Всички локации: bm.efbetshop.com/bukmeykarska-mrezha

Периодът за регистрация е до 31 август, а тегленето на печелившите ще бъде проведено на 1 септември. От efbet Пункт ще се свържат лично с късметлиите по телефон, за да ги уведомят за наградите, а те са:

● два билета за Сектор А на стадиона за мача “България – Испания”;

● официални фланелки на Националния отбор;

● тренировъчни и ежедневни анцузи, които носят духа на отбора;

● спортни тениски, идеални за активен начин на живот.

Официалните правила и условия за участие в играта: https://bm.efbetshop.com/giveaway-bulgaria-spain.

С тази инициатива efbet Пункт затвърждава своята роля не само като място за спортни прогнози, но и като общност, която създава допълнителни поводи за феновете да изживеят футболната емоция по специален начин.