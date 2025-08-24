Росен Божинов отново титуляр в Белгия, Антверп би

Роял Антверп с Росен Божинов се наложи с 2:1 над Мехелен в мач от петия кръг на белгийската Юпилер Про лига.

Теренс Куду от Мехелен откри за гостите, но четвърт час по-късно Тибо Сомерс изравни. Задачата за Божинов и компания се усложни допълнително, след като Денис Прат бе изгонен с директен червен картон в 54-ата минута.

Въпреки това Мохамаду Думбия вкара победен гол за Антверп в 80-ата минута след асистенция на Андреас Ферстратен.

Росен Божинов, който бе повикан в националния тим на България за мачовете с Испания и Грузия през септември, бе през целия мач на терена и показа стабилна игра.

Отборът му Роял Антверп е на пето място в класирането с 9 точки от пет мача, като по този показател е с равни точки с грандовете Андерлехт и Брюж, но те имат мач по-малко.