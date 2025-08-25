Наш талант резерва на старта в Серия А

Българският младежки национал Мерт Дурмуш започна като резерва новия сезон в Серия А. 19-годишният футболист записа редица мачове за Пиза по време на лятната подготовка, в които се отчете с голове и асистенции, но сега остана неизползван жокер в двубоя с Аталанта (1:1) в Бергамо. Негов треньор в новака е световният шампион Алберто Джилардино. Дебютът на Дурмуш в елита на Италия изглежда напълно възможен, след като юношата на Литекс се ползва с доверие в скромния тим, за който това бе първи мач в Серия А от 34 години.

Швейцарският национал Мишел Ебишер вкара първи гол за клуба от Тоскана след повече от 30 десетилетия, а Джанлука Скамака спаси донякъде дебюта на новия треньор на „Вещицата“ Иван Юрич, наследил Джан Пиеро Гасперини.

Другият българин в Серия А Велизар-Илия Илиев пък поема към третото ниво на италианския футбол. Неговият Каляри го прати под наем в Аудаче Чериньола в Серия C. Наскоро българският вратар поднови договора си с клуба от елита до 2028. Илиев направи много силен сезон с Примаверата, като изигра за отбора 33 мача през миналата кампания.

Само преди седмица Валери Владимиров бе резерва за Милан при победата с 2:0 над Бари за Купата на Италия. За старта на Серия А обаче младият бранител не бе в разширения състав.

Във втория тим на Болоня се подвизава Димитър Папазов, който все още чака дебют в Серия А. За юношите на Рома пък пази Атанас Кехайов, а отскоро в академията на Наполи е Стелиян Стоянов.

