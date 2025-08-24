Евертън откри новия стадион с победа

Евертън направи мечтан дебют на новия си стадион "Хил Дикинсън", след като спечели с 2:0 срещу Брайтън в мач от 2 кръг на Висшата лига. Илиман Ндиай, вкарал последния гол за "карамелите" на "Гудисън Парк", сега вкара и първото попадение в новия дом на тима. Той получи чудесна асистенция от взетия под наем от Сити Джак Грийлиш в 23-ата минута.

Английският национал подаде и за втория гол на Джеймс Гарнър в 52-рата минута след много силен и точен удар в десния ъгъл на вратата на "чайките". Резултатът обаче можеше да бъде съвсем различен, след като през първото полувреме два пъти гредите помагаха на Евертън след шутове на Каору Митома и Ян-Пол ван Хеке. Четвърт част преди края на мача английският национален вратар Джордън Пикфорд спаси дузпа на Дани Уелбек от Брайтън. Това бяха първи три точки за отбора на Дейвид Мойс през сезона, който се изкачи на осмо място в класирането, а Брайтън е на 17-а позиция само с точка.

В другия мач във Висшата лига по същото време Кристъл Палас и Нотингам завършиха 1:1. Исмаила Сар изведе домакините от Лондон напред в резултата в 37-ата минута, Калъм Хъдсън-Одой изравни за гостите десетина минута след началото на втората част. Така Нотингам е в Топ 4 с четири точки, а Кристъл Палас е на 12-а позиция, като има два пункта в актива си.

