Христо Стоичков откри академия на ФИФА в Таджикистан. Посещението в столицата Душанбе бе втората част от мисията му като посланик на световната централа след визитата в Кирзстан.

Стоичков изкара два дни в страната, където направи открит урок за децата и участва в семинар за треньори. ФИФА предоставя пълна програма, по която да работят футболните специалисти. 45 треньори от всички райони на Таджикистан имаха шанса да се докоснат до Кавалера на „Златната топка“.

Стоичков и неговият екип от ФИФА дариха 4000 топки на училищата в бившата съветска република. Заедно с българската легенда бяха мениджърът на проекта „Футбол в училищата“ Антонио Бунаньо и техническият консултант на програмата Алберто Джакомини. Всички бяха настанени в най-луксозния хотел в страната „Киропол“. Домакините подариха на Камата екип на националния отбор на Таджикистан с неговото име и – естествено с номер 8.

Дебютът на Стоичков на новата му длъжност беше с гостуване в Молдова през пролетта.

„Имах огромната чест да открия новата академия на ФИФА в Таджикистан – написа Камата в официалния профил на своя бранд във фейсбук. - Всички треньори в страната ще работят по една програма! Отношението на хората ме трогна! Таджикистанските деца са влюбени във футбола и ми станаха приятели! Ще се върна пак при тях!“

„Футбол в училищата“ е една от най-мащабните кампании на ФИФА за развитието на играта по света. Именно заради това президентът Джани Инфантино назначи Стоичков да отговаря за посещенията в различни държави.