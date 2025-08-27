Четири дебютанта в Шампионската лига

Четири отбора ще дебютират в групите на Шампионската лига. Сензациите са две – 11-годишният Пафос и казахският Кайрат. И двата отбора изхвърлиха бивши шампиони. Пафос се справи с Цървена звезда (първенец от 1991 година), а Кайрат се справи със Селтик (първи през 1967 г.). Кипърците, където играе бившият бразилски национал Давид Луис, не загубиха нито един от шестте си квалификационни мача – последно 1:1 срещу Цървена звезда.

Другите дебютанти в най-елитния турнир са белгийският Юнион и набиращият все по-голяма скорост норвежки Бодо Глимт, който домакинства в Полярния кръг.

Досега единственият отбор от Казахстан в групите бе Астана с треньор Станимир Стоилов през 2015 година. Бодо Глимт пък е едва втори от Норвегия след Розенборг през 2007-а. А преди Пафос от Кипър са участвали АПОЕЛ и Анортозис.

Шампионската лига може да види и рекорд по пътуване. Ако английски тим се падне да гостува на Кайрат, то полетът ще е осемчасов, а разстоянието от Лондон до Алмати е 5760 километра!