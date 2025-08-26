Тийнейджър от Ливърпул не успя да бие Руни за ден

Цяла Англия говори за Рио Нгухома. На 16 години и 362 дни тийнейджърът вкара победен гол за Ливърпул за 3:2 над Ливърпул във Висшата лига. Драмата беше пълна, тъй като попадението падна в десетата минута на добавенето време. Въпреки това Нгухома не стана рекордьор. През 2002-а Уейн Руни беше един ден по-малък, когато отбеляза за 2:1 на Евертън срещу Арсенал. Това са единствените двама 16-годишни във Висшата лига, вкарали победни голове.

Арне Слот, треньорът на Ливърпул, пък направи рекорд. Нидерландецът е видял отборът му да се разписква в 98 процента от мачовете от английския елит. Само веднъж от 40 двубоя Ливърпул е останал на кота нула. В класацията се взимат треньори, които са водили отбора си поне в 15 мача.

Ливърпул пък е черна котка за Нюкасъл. Последната победа на „свраките“ над „червените“ датира от декември 2015 година род ръководството на Стив Макларън. Оттогава са минали 17 мача, в които Нюкасъл е стигнал само до пет ремита.