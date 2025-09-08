Ямал по стъпките на Меси и в паспортите

Всеки ден Ламин Ямал е сравняван с Лионел Меси заради Барселона. Вундеркиндът върви по стъпките на аржентинския гений и мнозина твърдят, че ще го задмине. Една от общите крачки дойде след победата на Испания с 6:0 над Турция като гост в световните квалификации. В автобуса Ямал не успя да намери паспорта си, а без него не можеше да напусне страната. Испанската федерация веднага се свърза с турските власти и казусът беше решен. Но Ямал пътува с редовен полет до Барселона вместо с чартъра на отбора.

През 2023 година Меси пък беше спрян на летището в Пекин, защото използва испанския си паспорт вместо аржентинския. Два часа се наложи капитанът на „гаучосите“ да чака да му бъде извадена експресна виза, за да може да играе в контролата срещу Китай.

Край Босфора испанците записаха втората си най-голяма победа като гост в световните квалификации. Рекордът си остана – 8:8 срещу Лихгетщайн през 2017 година. Микел Морено вкара първия си хеттрик за Испания. Но освен това вече има пет гола в последните шест мача на „Ла Фурия“, което го прави най-добрият голмайстор след халфовете в света през годината. Треньорът Луис де ла Фуенте определи Педри като най-добрия полузащитник в света в момента. „Няма какво много да говоря за този отбор – призна селекционерът на Испания. - Не бяхме доволни от мача с България в четвъртък и не исках да допускаме същите грешки. В миналото футболът не е бил честен към испанците. Шави, Иниеста и Шаби Алонсо така и не спечелиха „Златната топка“. Сега номинирани са Ямал и Фабиан, но Педри Мерино и Зубименди трябваше също да са в списъка.

Германия пък стъпи на правия път, но под жестоки освирквания на феновете в Кьолн. Публиката не прие, че домакинството срещу Северна Ирландия може да върви при 1:1 по време на почивката. Все пак в края Бундестимът спечели с 3:1.

Нидерландия изненадващо трудно се измъчи при гостуването на Литва – 3:2. Рекорд направи Мемфис Депай. Нападателят вкара 27-ия си гол в световни и европейски квалификации, с което задмина Робин ван Перси. Освен това Депай вече е №1 и по мачове за „лалетата“, н които е откривал резултата – 20. Най-толямото постижение на нападателя е, че вече е на първо място в след реализаторите на Нидерландия в историята – 51 попадения. Но откакто ФИФА прави световна ранглиста, не е имало по-ниско класиран отбор от Литва (143-и), който да се е разписвал във вратата на Нидерландия.