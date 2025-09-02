„Юнайтед“ с жалба срещу нередовен в Гримзби

Манчестър Юнайтед копае дъното всеки ден. След като загуби от четвъртодивизионния Гримзби в първия кръг за Купата на лигата след дузпи, клубът поиска служебна победа. Според закъсалия гранд Гримзби е пуснал нелегитимно картотекиран футболист. Само с 60 секунди закъснели документите на Кларк Одоур, който влезе като резерва четвърт час преди края на мача. Въпросният играч беше единственият, който пропусна за Гримзби, след като двубоят завърши 2:2.

През 2019 година Ливърпул пусна в третия кръг на турнира некартотекирания Педро Чиривела, но се отърва само с наказание от 200 000 паунда. Но през 2023-а за Купата на Англия беше изхвърлен Барнзли за сметка на аматьорския Хоршам по същата причина.

„Регистрацията на Одоур е точно една минута след крайния срок – написа Гримзби в официално съобщение. - Причината е в компютър. Като клуб уважаваме всички правила на турнира. Искаме да сме на най-високо професионално ниво.“

Очаква се Юнайтед да прояви чест и да не поиска служебна победа или преиграване на мача.