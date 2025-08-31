Тен Хаг вече е на дузпата в Леверкузен

Автор: Труд
Футбол Свят

Бъдещето на Ерик тен Хаг като треньор на Байер (Леверкузен) е под заплаха. Нидерландският специалист вече се ползва с недоверие при „аспирините“ след изиграването на само 2 кръга от сезона в Бундеслигата. Според „Билд“ и „Кикер“, ръководството на клуба ще реши окончателно бъдещето на бившия мениджър на Манчестър Юнайтед след затварянето на трансферния прозорец, което ще се случи на 1 септември.
В събота Байер имаше кошмарен финал на мача с Вердер. В Бремен шампионите от сезон 2023/24 водиха с 2:0 и 3:1 и играха с човек повече близо половин час, а накрая се задоволиха с точката след късно изравнително попадение на домакините за 3:3. На старта на кампанията пък Байер отстъпи с 1:2 на Хофенхайм у дома.
Критиките по адрес на Тен Хаг продължиха веднага след края на срещата. Нидерландецът пое тима през лятото, заменяйки Шаби Алонсо, който пое към Реал (Мадрид). Договорът му е до лятото на 2027 г.
Проблеми за Байер има и извън терена, след като еквадорският бранител Пиеро Инкапие замина за Лондон без разрешението на Байер с надеждата да ускори трансфера си в Арсенал. 23-годишният защитник опитва да ускори сделката в последните дни от трансферния прозорец.
 

