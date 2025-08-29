Жозе Моуриньо пак уволнен

Фенербахче уволни Жозе Моуриньо след само шест мача през сезона. Последният двубой на португалеца бе като гост на Бенфика в плейофа на Шампионската лига. Домакините от Лисабон победиха с 1:0 и се класираха в груповата фаза на турнира. Именно в Бенфика започна кариерата на Моуриньо.

Специалния дойде във Фенербахче през лятото на 2024 година. Един от мачовете му този сезон беше срещу Станимир Стоилов, който с неговия Гьозтепе завърши 0:0.

Най-вероятната причина за уволнението е поредицата скандали, в които Моу се забърква непрекъснато. Вероятно се е случило нещо и след мача в Лисабон.