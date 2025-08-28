Куп дербита в основната фаза на Шампионска лига

Шампионска лига вече има своя жребий, а основната фаза стартира на 16 септември. Първият кръг ще продължи три дни – от вторник до четвъртък. Сред най-интересните двубои в основната фаза са тези между Барселона и ПСЖ, битките на Реал Мадрид с Манчестър Сити и Ливърпул, както и позабравеният спор на каталунците с Челси.

Байерн (Мюнхен) - Челси (д), ПСЖ (г), Брюж (д), Арсенал (г), Спортинг (д), ПСВ (г), Юнион СЖ (д), Пафос (г)

Челси: Барселона (д), Байерн (г), Бенфика (д), Аталанта (г), Аякс (д), Наполи (г), Пафос (д), Карабах (г)

Реал Мадрид - Манчестър Сити (д), Ливърпул (г), Ювентус (д), Бенфика (г), Марсилия (д), Олимпиакос (г), Монако (д), Кайрат (г)

Интер - Ливърпул (д), Борусия Дортмунд (г), Арсенал (д), Атлетико (г), Славия Прага (д), Аякс (г), Кайрат (д), Юнион СЖ (г)

Борусия Дортмунд - Интер (д), Манчестър Сити (г), Вилярел (д), Ювентус (г), Бодьо/Глимт (д), Тотнъм (г), Атлетик Билбао (д), Копенхаген (г)

Ливърпул: Реал Мадрид (д), Интер (г), Атлетико Мадрид (д), Айнтрахт Франкфурт (г), ПСВ (д), Марсилия (г), Карабах (д), Галатасарай (г)

Барселона: ПСЖ (д), Челси (г), Айнтрахт Франкфурт (д), Брюж (г), Олимпиакос (д), Славия Прага (г), Копенхаген (д), Нюкасъл (г)

ПСЖ - Байер (д), Барселона (г), Аталанта (д), Байер Леверкузен (г), Тотнъм (д), Спортинг (г), Нюкасъл (д), Атлетик Билбао (г)

Манчестър Сити - Борусия Дортмунд (д), Реал Мадрид (г), Байер Леверкузен (д), Виляреал (г), Наполи (д), Бодьо/Глимт (г), Галатасарай (д), Монако (г)