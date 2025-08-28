Искат веднага главата на Аморим

Рубен Аморим да бъде уволнен веднага призоваха хиляди в социалните мрежи. Любимият им Манчестър Юнайтед претърпя чутовен провал и за първи път в историята си отпадна от четвъртодивизионен съперник за купата на лигата – след дузпи от Гримзби. Малкият тим дори водеше с 2:0, но допусна изравняване. Поправи грешката си при ударите от 11 метра, които завършиха 12:11. Аморим седеше на пейката и гледаше към земята.

„Трябва да бъде уволнен, преди автобуса да тръгне от стадиона – написа гневен фен. - Това е непростимо. Изгонете веднага Аморим от моя клуб.“

„Сори, но треньор, който не смее да гледа дузпите на отбора си срещу четвъртодивизионен съперник, трябва да бъде изритан“, добави друг.

Въпреки наченките на по-добра игра през сезона във Висшата лига Манчестър Юнайтед още няма точка. Преди паузата за националните отбор идва домакинство на новака Бърнли.

„По-добрият отбор на терена продължи – промълви 40-годишният португалец след провала. - Когато имаш желание да биеш, го правиш срещу всеки. На всички ни е ясно какво се случи тази вечер. Започнахме мача без никакъв интензитет, без идея да пресираме. Бяхе напълно загубени по терена.“

Манчестър Юнайтед започна още във втория кръг, защото не се класира за евротурнирите. „Много се извинявам на феновете ни – продължи Аморим. - Те винаги помагат на отбора с подкрепата си. Нека се фокусираме върху следващия мач. Моя работа като треньор е да анализирам какво се случи. Искам да кажа умни неща, но сега не мога.“

След толкова много години на страдание Аморим е вече фаворит да бъде първи уволнен треньор в Англия. За негов най-вероятен заместник е сочен Гарет Саутгейт. След миналото лято и финала на Евро 2024 бившият селекционер на Англия е свободен. Отново сред охциите е включено името на Зинедин Зидан, както и на Шави.