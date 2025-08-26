Андреев резерва, Сантандер с обрат в Ла Лига 2

Младежкият национал на България Пламен Андреев остана резерва за Расинг Сантандер, а тимът му постигна важна победа при визитата си на Албасете в дербито от втория кръг в Ла Лига 2. Тимът на бившия капитан на Левски се наложи с 3:2 след обрат в последния четвърт час и оглавиха класирането заедно с Валядолид и Спортинг Хихон.

Албасете започна по-силно и в 24-ата минута Франсиско Гамес Лопес прати топката в мрежата, но голът беше отменен заради засада. Домакините бяха бесни от решението, защото ВАР върна игровите действия цели 31 секунди назад до момента с нередовната позиция.

Албасете все пак поведе в 50-ата минута с попадение на Агус Медина с глава, но много скоро Андрес възстанови равенството след изпълнение на корнер и лошо позициониране на защитниците на домакините.

В 64-тата минута Морсийо вкара красив гол, с който върна аванса на Албасете. Бишвият нападател на Атлетик Билбао Асиер Вийялибре се разписа за 2:2 в 77-ата минута след подаване на Алваро Мантия, а в 83-тата отново той се оказа на точното място и донесе победата на отбора от Кантабрия.