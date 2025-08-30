Нюкасъл счупи трансферния си рекорд

Нюкасъл официално представи германския национал Ник Волтемаде. 23-годишният нападател е рекордна покупка за „свраките“. Сделката с Щутгарт е на стойност 85 милиона евро.

"Свраките" не разкриха подробности, но според медийни съобщения Волтемаде е подписал договор до юни 2031 година

Германецът ще играе с №27 в новия си тим, но няма да може да вземе участие в днешния мач срещу Лийдс.

До момента най-скъпият трансфер в историята на Нюкасъл беше на Александър Исак, за когото преди три години бяха платени 70 милиона евро на Реал Сосиедад. Както е известно, шведският национал иска трансфер в Ливърпул, но до момента „свраките“ не го пускат