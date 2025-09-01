Филип Кръстев с трансфер в Чемпиъншип

Филип Кръстев официално има отбор, след като подписа с Оксфорд Юнайтед. Халфът поема към Чемпиъншип, след като се наложи да почака за сделка с Ломел. Липсата на отбор го лиши от повиквателна за световните квалификации с Испания и Грузия. Наемът е за срок от 12 месеца, а да този момент по сходен начин той бе отдаван на Троа, Камбур, Цволе и Лос Анджелис ФК.

„Няма по-добро място за игра на футбол от това тук, в Англия – каза Кръстев след сделката. - Много съм щастлив и благодарен, че направих този трансфер реалност. Ще дам всичко от себе си на клуба, за да помогна да продължим напред. Искам да се доближа до границите на възможностите си както на лично ниво, така и с отбора, за който играя. Искам да постигна големи неща с клуба и да спечеля всеки възможен мач. Не искам да си поставям граници за това, което мога да постигна. Моята работа е да вкарвам голове, да създавам положения и да приема това предизвикателство. Аз съм силен човек заради кариерата, която имах досега. Благодарен съм, че мога да играя футбол и нека видим какво можем да постигнем до края на сезона.“

Часове по-рано стана ясно, че той е желан и от Шефилд Юнайтед, но в крайна сметка избра друг клуб от Острова.

„Наблюдавахме Филип отблизо както на видео, така и на живо и сме много щастливи да сключим тази сделка. Той е играч с изключително качество и сме развълнувани да го видим да показва способностите си“, обяви мениджърът Гари Роует.

