Легенда на Ливърпул хвали Груев

Илия Груев получи редица комплименти за играта си в двубоя Лийдс – Нюкасъл (0:0) от третия кръг на Висшата лига. Българският национал записа пълни 90 минути на „Елън Роуд“, въпреки че броени дни по-рано имаше несполучлив сблъсък с Арсенал при поражението с 0:5.

Ласкаво по негов адрес сега се изказа легендата на Ливърпул Джейми Карагър, който е анализатор на „Скай“. Бившият национал на Англия посочи именно халфовата линия на новака като най-силното звено в срещата с носителя на Купата на Лигата.

„Лийдс се бори подобаващо в средата на терена – отбеляза Карагър. – Точно това трябва да прави всеки един новак. Бяха повече от равностойни срещу Нюкасъл“.

Местните сайтове пък поставиха оценка 7 от 10 на халфа за играта му: „Груев действаше добре в дефанзивен план, но даде много малко в противниковата половина.“

За бившия играч на Вердер това бе трети двубой през кампанията във Висшата лига и втори като титуляр след контузията на Итън Ампаду. Груев влезе именно на негово място срещу Евертън, след което бе титуляр срещу Арсенал.

„Два мача, четири точки, без допуснат гол – обобщи родният национал в социалните мрежи, визирайки домакинствата. – Генерално, това е много добър старт за нас.“

Пред местните медии той коментира и по-подробно началото на сезона: „Разбира се, това са само 3 мача, ние трябва да се представяме на това ниво през всички 38 кръга. Пътят е дълъг и ние трябва да останем здраво стъпили на краката, да работим усилено, но и да бъдем уверени в себе си на база представянето ни в тези първи срещи.“

В същото време Нюкасъл намери заместник на напускащия в посока Ливърпул Александър Исак. „Свраките“ ще вземат 150 млн. евро за шведския нападател, клубен рекорд за изходяща сделка, а 80 млн. от тях ще отиват за Ник Волтемаде от Щутгарт. По-рано това лято 23-годишният национал на Германия бе силно желан от Байерн, но баварците не платиха желаната от швабите сума.

