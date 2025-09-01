Сеч по бившите треньори на Манчестър Юнайтед

Историческо уволнение застигна Ерик Тен Хаг. Нидерландецът изкара само два кръга в Бундеслигата, в които спечели една точка начело на Байер (Леверкузен). Досега в историята мининум са били необходими четири шампионатни мача за раздяла с треньор. Тен Хаг си тръгна от Байер след 3:3 като гост на Вердер, а преди това загуби с 1:2 от Хофенхайм.

Седмицата се превърна в сеч за бивши треньора на Манчестър Юнайтед. Двама от предшествениците на Тен Хаг на „Олд Трафорд“ бяха също уволнени. Фенербахче изгони Жозе Моуриньо след отпадането от Шампионската лига, а Бешикташ изхвърли Оле Гунар Солскяр след провал в Лигата на конференциите.