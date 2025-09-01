Двама нови звездни вратари в Манчестър

Двата гранда на Манчестър се засилват с нови звездни вратари в последния ден на трансферния прозорец. Сити ще привлече Джанлуиджи Донарума, след като бразилецът Едерсон се съгласи на напусне в посока Саудитска Арабия. Така няма вече пречка да бъде финализиран на изгонения от ПСЖ страж. В Юнайтед пък се радват за идване на Емилиано Мартинес, избиран две години поред за вратар №1 в света. Световният шампион в Аржентина не игра при загубата на Астън Вила с 0:3 от Кристъл Палас, настоявайки за трансфер. На „червените дяволи“ им писна от проблемните Онана и Байадир, които правят грешка след грешка. Окончателно Манчестър Юнайтед продаде провала си Антъни на Бетис срещу 22 милиона паунда – с 50 милиона по-малко, отколкото го купи преди две години.

Ливърпул изглежда най-щастливият клуб в света в момента. Освен че победи Арсенал с 1:0 в дербито на Висшата лига, шампионът направи и рекорден за английския футбол трансфер – шведският нападател Александър Исак идва срещу 130 милиона паунда от Нюкасъл.

Давид Рая, вратарят на Арсенал, пък наруга новата топка във Висшата лига за брилянтния гол от пряк свободен удар на Доминик Собослай. Унгарският национал вкара от 30 метра от пряк свободен удар. Ръководството на лигата загърби топките на „Найк“ за сметка на „Пума“.

„Ударите са различни, сцеплението – също и след толкова много години с една трябва да привикваме с нова“, каза Рая.