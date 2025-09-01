Нов рекорд за Ямал преди мача в София

Ламин Ямал направи рекорд четири дни преди гостуването на Испания срещу България в София. Тийнейджърът стана най-младият футболист с гол от дузпа в Примера дивисион пред новия век – на 18 години и 49 дни. Попадението на Ямал обаче не стигна на Барселона, която направи първа грешна стъпка през сезона – 1:1 като гост на Райо Валекано.

Младата суперзвезда сам изработи дузпата. Това е шестият подобен случай от дебюта му през април 2023 година. Единствено хърватинът Анте Будимир (Осасуна) е спечелил повече дузпи в този период – 10.