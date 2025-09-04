Де ла Фуенте обяви групата за мача с България

Националният селекционер на Испания - Луис де ла Фуенте, определи групата за двубоя за двубоя срещу България тази вечер. Извън нея останаха защитникът на Атлетик Билбао Дани Вивиан и крилото на Райо Валекано Хорхе де Фрутос.

Мачът от световните квалификации за Мондиала 2026 между двата отбора е тази вечер на стадион "Васил Левски" от 21:45 часа.



Ето и кои са избраниците на Де ла Фуенте:

1. Давид Рая, 2. Дани Карвахал, 3. Робин Льо Норман, 4. Пау Кубарси, 5. Дийн Хаусен, 6. Микел Мерино, 7. Алваро Мората, 8. Фермин Лопес, 9. Алейш Гарсия, 10. Дани Олмо, 11. Феран Торес, 12. Педро Поро, 13. Алекс Ремиро, 14. Хесус Родригес, 15. Алекс Грималдо, 16. Родри, 17. Нико Уилямс, 18. Мартин Субименди, 19. Ламин Ямал, 20. Педри, 21. Микел Оярсабал, 22. Марк Кукурея, 23. Унай Симон